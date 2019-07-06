اونلاين | يلا شوت Sport 1 Afrique مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر cameroon vs nigeria رابط ماتش نيجيريا CANAL PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Sport 1 Afrique مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر cameroon vs nigeria رابط ماتش نيجيريا CANAL PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد الآن المباراة المثيرة والممتعة بين منتخبي نيجيريا والكاميرون في اللقاء الذي يجمع بينهم حاليًا ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا، يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا بث مباشر YALLA SHOOT تابع الأن ماتش نيجيريا بدون تقطيع CANAL LIVE، مباراة الكاميرون ضد نيجيريا مباشرة.

نقدم لكم بث مباشر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون CAN 2019، في المباراة القوية والمنتظرة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بمصر، وستحظي تلك المباراة بمشاهدة خاصة من الجماهير المصرية تحديدًا، خاصة وأن الفائز من هذا اللقاء سيواجه منتخب مصر في دور الثمانية، يلا شوت مشاهدة مباراة الكاميرون ضد نيجيريا SPORT LIVE بدون تقطيع.

موعد مباراة نيجيريا والكاميرون KORA LIVE بث مباشر BEIN SPORTS

تنطلق مباراة الكاميرون ضد نيجيريا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت كلًا من المغرب وتونس، ستكون المباراة متوازنة بين المنتخبين وتصب الترشيحات قليلًا في صالح نسور نيجيريا من أجل الفوز والعبور لدور الـ8 بكأس أمم إفريقيا 2019، بث الأسطورة رابط قوي لمشاهدة مباراة نيجيريا ضد الكاميرون حامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة.

تشكيل الكاميرون أمام نيجيريا ومشاهدة البث المباشر

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: كولينز، بونج، نجاديو، أويونجو

Advertisements

الوسط: أرميل، أنجويسا، ماندجيك

الهجوم: باسونج، توكو، موانجى

تشكيل نيجيريا ضد الكاميرون CAN 2019

حراسة المرمى: إكيتشوكو إزينوا

الدفاع: تشيدوزي أوازيم – ليون بالوجن – ويليام تروست إيكونج – أولا أينا

الوسط: جون أوبي ميكيل – بيتر إيتيبو – جون أوجو

الهجوم: أحمد موسى – أوديون إيجالو – صامويل كالو

مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر cameroon vs nigeria عبر قناة BEIN MAX

يمكنكم مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا مباشرة عبر البث المباشر لقناة بي إن سبورتس ماكس الأولي والثانية، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الرياضية المصرية، رابط KORA SHOOT لمشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون في بث مباشر وحصري بدون تقطيع، حيث نضع في هذه المقالة رابط سريع لمتابعة هذه المباراة المرتقبة بين نيجيريا والكاميرون في كاس امم افريقيا YALLA STAR.