اونلاين | مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر cameroon vs nigeria يلا شوت Africa Cup of Nations كورة لايف beIN SPORTS مفتوحة

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نقدم لكم مشاهدينا الكرام رابط مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر كورة ستار kora star، ويلتقي منتخب نيجيريا مع الكاميرون مساء اليوم السبت 6/7/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا والمقامة حالياً على الملاعب المصرية ومذاعة حصرياً على قناة تايم سبورت Time Sport البث الأرضي.

ويواجه منتخب الكاميرون نظيره نيجيريا مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة والـ7:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت مدينة أبو ظبي، مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا بث مباشر كورة اونلاين kora online، مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم يوتيوب youtube.

وكان منتخب الكاميرون قد تأهل إلى دور الـ16 بعد احتل المركز الثاني متساوياً مع غانا في عدد النقاط في مجموعته برصيد 5 نقاط، احتل المركز الثاني بمجموعته هو الآخر برصيد 6 نقاط، ونوفر لكم متابعينا الكرام رابط مشاهدة مباراة الكاميرون ونيجيريا بث مباشر كورة لايف kora live.

تشكيلة منتخب الكاميرون المتوقعة لمباراة نيجيريا:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: بانانا، ميشيل نجادو، بيتولو، كولينز.

الوسط: دجوم، مالونج، زامبو.

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الهجوم: موتينج، إيكامبي، باهوكين.

تشكيلة منتخب نيجيريا المتوقعة لمباراة الكاميرون:

حراسة المرمى: دانييل أكبي

خط الدفاع: عبد الله شيهو، ويليام تروست إكونج، كينيث أوميرو، أولا أينا

خط الوسط: ويلفريد نديدي، بيتر إيتيبو، جون أوبي ميكيل

خط الهجوم: صامويل تشوكويزي، بول أونواتشو، أليكس إيوبي

وستكون مباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2019 مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي ان سبورت ماكس bein max مشاهدة مباراة الكاميرون ضد نيجيريا بث مباشر كورة ستار kora star متابعة مباراة نيجيريا اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر ماي كورة.