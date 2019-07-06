اونلاين | بلس Nigeria يلاشوت مجانا مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم 6/7/2019 بث مباشر tab3live رابط الاسطورة مباراة نيجيريا

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يلتقى منتخب نيجيريا مساء اليوم أمام نظيره منتخب الكاميرون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر لايف كورة أون لاين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر 2019.

موعد مباراة نيجيريا والكاميرون والقنوات الناقلة المفتوحة:

كورة ستار مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون مساء اليوم بث مباشر ضمن اهم مباريات اليوم في بطولة إفريقيا والتي ستتم نقلها على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي كما سيتم نقلها على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية BEIN SPORT MAX.

وتبدأ مباراة الكاميرون ونيجيريا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، تابع لايف مشاهدة مباراة نيجيريا ضد الكاميرون كورة HD لايف بدون تقطيع من خلال رابط سريع.

تشكيلة نيجيريا المتوقعة لمواجهة الكاميرون:

حراسة المرمي: دانيال أكيبي

خط الدفاع: كينيث أوميرو، ليون بالوجن، أولا إبنا، شيدوزي أوازيم

خط الوسط: ويلفريد نديدي، إتيبو، أليكس أيوبي، أحمد موسي

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خط الهجوم: موسيس سيمون، أودين إيجالو.

تشكيلة الكاميرون المتوقعة لمواجهة نيجيريا:

حراسة المرمي: أندريه أونانا.

خط الدفاع: بانانا – نجادو – أيونجو – كولينز.

خط الوسط: ديوم- زامبو – مالونج.

خط الهجوم: مواتينج – باهوكين – إيكامبي.

مشاهدة مباراة نيجريا والكاميرون بث مباشر اليوم رابط كورة ستار:

تأهل منتخب الكاميرون في وصافة المجموعة الأخيرة بعدما احتل 5 نقاط بفوز وتعادلين في دور المجموعات، فيما تأهل منتخب نيجيريا برصيد 6 نقاط في وصافة المجموعة بعدما فاز على منتخب بورندي وغينيا فيما خسر من منتخب مدغشقر وكان ذلك هو طريق المنتخبين في دور المجموعات قبل التأهل لدور الـ16، مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون كورة ستار بث مباشر أونلاين لايف.