رياضة | 3 عُقد يسعي منتخب مصر للتخلص منها أمام جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 عُقد يسعي منتخب مصر للتخلص منها أمام جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصل منتخب مصر عن مواجهة مصيرية ضد منتخب جنوب إفريقيا، في لقاء الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام على ارضية استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءًا اليوم السبت.

منتخب مصر تأهل لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، ولم تستقبل شباكه أي أهداف، بينما صعد منتخب جنوب إفريقيا ضمن أفضل "ثوالث" بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

- مواجهات مصر وجنوب إفريقيا:

تقابل منتخب مصر مع جنوب إفريقيا في 11 مباراة (4 رسمية - 7 ودية)، فاز الفراعنة في 4 مباريات، مقابل 6 إنتصارات لمنتخب "الأولاد"، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.

سجل منتخب مصر 8 أهداف في مبارياته ضد جنوب إفريقيا، واستقبلت شباكه 10 أهداف.

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أول مواجهة جمعت منتخب مصر مع جنوب إفريقيا كانت في 24 نوفمبر 1995، وانتهت بخسارة الفراعنة 2-0، أما آخر مواجهة كانت في 2 سبتمبر 2016، خسرها منتخبنا الوطني أيضًا بهدف دون مقابل.

- 3 عُقد للفراعنة أمام جنوب إفريقيا:

منتخب مصر لم يحقق أي انتصار على جنوب إفريقيا منذ 13 عامًا وتحديدًا منذ فوزه بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت المنتخبين في 15 نوفمبر لعام 2006 في مباراة ودية جمعتهما في "لندن" وسجل الهدف "عماد متعب".

وكان هدف "متعب" في شباك جنوب إفريقيا عام 2006 آخر أهداف الفراعنة في شباك المنتخب الجنوب إفريقي، حيث لم يسجل المنتخب المصري أي أهداف بعد ذلك في مبارياته ضد جنوب إفريقيا، حيث تقابل المنتخبين في 3 مباريات بعد هذا التاريخ، خسر الفراعنة مباراتين بنتيجة واحدة (1-0) وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الثالثة.

ولم يحقق منتخب مصر أي انتصار علي ملعبه ضد جنوب إفريقيا منذ 16 عامًا، وكان اخر فوز للفراعنة على منتخب "الأولاد" في مصر يوم 15 نوفمبر 2003 في مباراة ودية انتهت بنتيجة 2-1 وسجل الاهداف (مدحت عبد الهادي - أحمد حسام ميدو).