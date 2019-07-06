رياضة | جريزمان يحسم مصيره من الانتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يحسم مصيره من الانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، أن الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان قد اتخذ قراره بشأن عودته إلى تدريبات أتلتيكو مدريد استعداداً للموسم الجديد.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن بطل العالم أنطوان جريزمان قد أخبر نادي أتلتيكو مدريد لن يذهب للتدريبات يوم الأحد.

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وكان رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو قد أكد أن هناك مفاوضات بالفعل بدأت ما بين البارسا وجريزمان الذي أبلغ الجميع بشكل علني رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

ورد نادي أتلتيكو مدريد في بيان صارم، على تصريحات رئيس برشلونة حيثُ قال النادي في بيانه: "كل من برشلونة واللاعب أنطوان جريزمان لم يحترموا أتلتيكو مدريد وجميع معجبيه".

وتابع: "كنتيجة لكل هذا، طلب اليوم أتلتيكو مدريد من اللاعب ووكيل اللاعب ومحاميه أن يظهر أنطوان جريزمان، وفقًا لالتزاماته التعاقدية مع نادينا، يوم الأحد القادم في مرافق الكيان من أجل بدء التحضير مع بقية زملائه".