رياضة | مفاجأة .. توتي مطلوب في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة .. توتي مطلوب في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد عرض على اسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي تولي منصبًا داخل قلعة الملكي، بعد استقالته من منصبه بالنادي الإيطالي مؤخرًا.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ريال مدريد عرض على توتي تولي منصب "سفير النادي".

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن يدرس عرض ريال مدريد بجدية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأنه، خاصة بعد استقالته من منصبه كـ مدير إدارة بنادي روما بعد خلافات مع ملاك النادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن "توتي" يمتلك عروضا من سامبدوريا، والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وقطر، لكنه يدرس عرض ريال مدريد قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن واجهته المستقبلية.