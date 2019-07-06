رياضة | برشلونة يقترب بقوة من حسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب بقوة من حسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من إتمام صفقة تبادلية مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير صحفية إن برشلونة يرغب في الحصول على خدمات جواو كانسيلو ظهير يوفنتوس، خاصة بعد اقتراب رحيل نيلسون سيميدو إلى فريق أتليتكو مدريد.

ويملك جواو كانسيلو العديد من العروض المقدمة له في فترة الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يريد مانشستر سيتي أيضاً ضم اللاعب البرتغالي.

يذكر أن كانسيلو كان قد انضم لنادي يوفنتوس الإيطالي في بداية الموسم الماضي، وذلك قادما من نادي إنتر ميلان.