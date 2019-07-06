رياضة | تشكيل جنوب إفريقيا الرسمي أمام مصر في كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل جنوب إفريقيا الرسمي أمام مصر في كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الوطني الأول، في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على إستاد القاهرة.



وضم التشكيل كل من:



حراسة المرمى: رونوين ويليامز



خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا

Advertisements



خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش



خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا

ويلتقي المنتخبين في التاسعة مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.