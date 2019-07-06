رياضة | شابات الطائرة يصلن المكسيك بعد رحلة سفر شاقة للمشاركة فى بطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شابات الطائرة يصلن المكسيك بعد رحلة سفر شاقة للمشاركة فى بطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة منتخبنا الوطنى للشابات دون العشرين عاما للكرة الطائرة إلى مدينة ليون المكسيكية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت للانتظام فى معسكر إعداد لمدة خمسة أيام استعداد لبطولة العالم التى تقام خلال الفترة من 10 وحتى و21 يوليو الجارى ، وواجهت البعثة رحلة سفر شاقة استغرقت اكثر 27 ساعة ، حيث حرص أحمد فتحى المدير الفنى على عقد جلسات استشفاء مع اللاعبات ، ثم تناول حمامات ساخنة وباردة لإزالة آثار حالة الإرهاق التى تعرضن لها خلال رحلة السفر الى المكسيك .

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وسوف يقود الجهاز الفنى اول تدريب المنتخب فى الساعة السادسة من مساء اليوم الواحدة صباحا الأحد بتوقيت القاهرة ، ويخوض المنتخب مبارياته فى بطولة العالم ضمن منتخبات المجموعة الثاتية مع الصين وهولندا وبيرو ، ويلعب المنتخب اولى مبارياته يوم 12امام المنتخب البولندى ، ثم مع بيرو يوم 13 ، ومع الصين يوم 14 يوليو .

تضم البعثة 19 فردا برئاسة هشام بدراوى المديرىالفنى لقطاع الأنسات فى الإتحاد المصرى للكرة الطائرة ، واحمد فتحى مديرا فنيا ومحمد.مدين مديرا إداريا و الدكتورة زينب السيد للعلاج الكبيعى الطبيعى ، واللاعبات نور ياسين وميار خليفه وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر وميا نجم .