رياضة | علي محمد علي: مباراة مصر أمام جنوب إفريقيا هي بداية البطولة.. وخروج المغرب مفاجأة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي محمد علي: مباراة مصر أمام جنوب إفريقيا هي بداية البطولة.. وخروج المغرب مفاجأة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى علي محمد علي المعلق الرياضي أن مباراة منتخب مصر أمام نظيره جنوب إفريقيا، والتي ستقام في التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الستة عشر هي البداية الحقيقية للفراعنة في البطولة.

وأضافي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"أعتقد أن مباراة اليوم هي بداية البطولة ونتمنى أن يقدم المستوى المأمول والمنتظر منه، وأن يحقق الفوز في اللقاء، ويتأهل للدور ربع النهائي".

وتابع :"خروج منتخب المغرب بالأمس على يد نظيره بنين يعد مفاجأة كبيرة، لأنه كان من المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب".

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وأشار :"بالنسبة لي كان منتخب المغرب أحد المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، لكن مبارياتهم الودية قبل البطولة ومستواهم الذي ظهروا عليه خلالها كان علامة استفهام كبيرة".

وحول رأيه في أقوى المنتخبات التي لفتت انتباهه بالبطولة قال :"أنا أرى أن منتخبات الكاميرون وغانا والجزائر والسنغال بجانب المفاجأة مدغشقر الذي تصدر مجموعة تضم فيها منتخب نيجيريا".

وعن نصيحته للاعبي منتخب مصر قبل البطولة قال :"إن شاء الله لاعبينا يكونوا على قدر المسئولية، وأن يقدموا الأداء المنتظر منهم في اللقاء لإسعاد الجماهير المصرية".