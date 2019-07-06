رياضة | إيتو وكانو وموبوما ولوروا علي رأس الحاضرين لمباراة نيجيريا والكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيتو وكانو وموبوما ولوروا علي رأس الحاضرين لمباراة نيجيريا والكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إيتو وكانو وموبوما ولوروا علي رأس الحاضرين لمباراة نيجيريا والكاميرون

حظيت مباراة نيجيريا والكاميرون في دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية باهتمام كبير من جانب نجوم القارة السمراء .

Advertisements

وشهدت المقصورة الرئيسية لاستاد الإسكندرية حضور نجوم الكاميرون صامويل إيتو وباتريك موبوما غ، والنجم النيحيرى كانو والمدرب كلود لوروا .

ويأتي ذلك لمتابعة مباراة نيجيريا والكاميرون التى تقام علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

ويلتقي الفائز من لقاء نيجيريا والكاميرون بالفائز من مواجهة مصر وجنوب افريقيا.