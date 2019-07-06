رياضة | نجم منتخب تونس على ردار الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب تونس على ردار الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى نجم خط الوسط في منتخب تونس اللاعب غيلان الشعلالي العديد من العروض من أندية الدوري السعودي أبرزها نادي أهلي جدة السعودي الذي رصد مبلغ كبير من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل وتقترب إدارة نادي الترجي التونسي من قبول العرض المقدم.
وقد وضح موقع Footmercato صباح اليوم أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي برئاسة أحمد الصائغ رصد ميزانية هي الأعلى في تاريخ النادى من أجل الميركاتو الصيفي القادم حيث يرغب النادي التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.
ويعتبر نجم منتخب تونس تدعيم قوي لصفوف الفريق في خط الوسط وفي حالة حسم النادي الصفقة سيقدم اللاعب الإضافة القوية لخط الوسط في النادي السعودي