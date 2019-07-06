رياضة | نجم منتخب تونس على ردار الدوري السعودي

تلقى نجم خط الوسط في منتخب تونس اللاعب غيلان الشعلالي العديد من العروض من أندية الدوري السعودي أبرزها نادي أهلي جدة السعودي الذي رصد مبلغ كبير من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل وتقترب إدارة نادي الترجي التونسي من قبول العرض المقدم.

وقد وضح موقع Footmercato صباح اليوم أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي برئاسة أحمد الصائغ رصد ميزانية هي الأعلى في تاريخ النادى من أجل الميركاتو الصيفي القادم حيث يرغب النادي التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

ويعتبر نجم منتخب تونس تدعيم قوي لصفوف الفريق في خط الوسط وفي حالة حسم النادي الصفقة سيقدم اللاعب الإضافة القوية لخط الوسط في النادي السعودي