رياضة | أبو ظبي مرشحة لاستضافة السوبر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ظبي مرشحة لاستضافة السوبر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت مدينة أبو ظبي من استضافة السوبر السعودي والذي سوف يجمع بين بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي وهو نادي النصر السعودي ضد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وهو نادي التعاون السعودي.

وكشفت جريدة الإمارات اليوم، عن اقتراب العاصمة الإماراتية أبو ظبي من إستضافة لقاء السوبر السعودي.

وقد استطاعت 4 فرق من الفوز بكأس السوبر وذلك منذ عام 2013 علما بأن البطولة قد أٌلغيت في عام 2017 وقد عادت الموسم الماضي.

وهذه هي قائمة أبطال كأس السوبر في النُسخ الماضية منذ عام 2013 حتى عام 2018 :

الفتح - 2013 الشباب - 2014

الهلال - 2015 الأهلي - 2016

الهلال - 2018.