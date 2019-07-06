رياضة | الاتحاد يحسم صفقة نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يحسم صفقة نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي اتحاد جدة السعودي صباح اليوم صفقة نجم إنتر ميلان السابق اللاعب التشيلي لويس خيمينيز الذي لعب في العديد من الأندية الإيطالية مثل ( لاتسيو، وميلان ) وإستمرت المفاوضات للعديد من الأيام حتى حسمت إدارة العميد الصفقة القوية إستعدادًا للموسم المقبل.

وأكدت شركة " FIVE M FOOTBALL AGENCY" وهي الوكيل الوحيد للاعب أن إدارة النادي السعودي قد حسمت الصفقة صباح اليوم.

وهي مفاجأة قوية حيث يعتبر نجم إنتر ميلان السابق تدعيم قوي للفريق وبلغت القيمة السوقية للاعب 800 ألف يورو، ويستعد النادي السعودي للموسم المقبل بتدعيمات قوية تمكن النادي من المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.