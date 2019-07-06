رياضة | رسميًا .. رضا الجدي مديرًا فنيًا للباطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا .. رضا الجدي مديرًا فنيًا للباطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الباطن السعودي منذ لحظات عبر حسابه الرسمي تعيين المدير الفني التونسي رضا الجدي مديرًا فنيًا لنادي الباطن السعودي.

ويمتلك التونسي المخضرم العديد من المحطات التدريبية التي تؤهله للنجاح من النادي السعودي حيث سبق له تدريب العديد من الأندية التونسية الكبرى مثل نادي الترجي التونسي وكذلك أيضًا نادي النجم الساحلي التونسي وكلًا من شبيبة قيروان والبنزرتي.

كل هذه المحطات تؤهله للنجاح من النادي السعودي ولا تعد تلك المحطة التدريبية الأولى التونسي المخضرم في الدوري السعودي حيث سبق له تدريب نادي العدالة الصاعد حديثًا وقتها إلى الدوري السعودي للمحترفين وكانت هذه أخر محطاته التدريبية.

كما سبق له العمل كمساعدًا في المنتخب التونسي لمدة 6 سنوات منذ عام 2003 وحتى عام 2009.