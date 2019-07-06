رياضة | قرار جديد من ريال مدريد في صفقة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من ريال مدريد في صفقة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق ريال مدريد التمسك بالأمل في اتمام صفقة النجم الفرنسي بول بوجبا ، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأشارت صحيفة ديل ميل البريطانية إلى ريال مدريد مستعد لتقديم عرض لمانشستر يونايتد من أجل الحصول عللى بول بوجبا، مقابل 72 مليون إسترليني بالإضافة إلى جاريث بيل أو إيسكو .

وواصلت الصحيفة البريطانية : زين الدين زيدان لم ييئس بعد من إحضار الفرنسي إلى برنابيو وجعله هدفه رقم 1 مع بوجبا والانتقال إلى العاصمة الإسبانية .

وأضافت ديلي ميل : لا يزال مانشستر يونايتد متردد في بيع أصوله الثمينة وأبلغ مدريد في وقت سابق من هذا الصيف أنها ستستغرق أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني لعرضها على طاولة المفاوضات .