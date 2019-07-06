شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: نيجيريا (1) والكاميرون (0).. ثمن نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخا الكاميرون ونيجيريا، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. تشكيل الفريقين: تشكيل نيجيريا: حراسة المرمى: دانيال أكبيي الدفاع: أولا أينا، ويليام إكونج، شيدوزي أوازيم، كينيث أوميرو Advertisements الوسط: ويلفريد نديدي، بيتر إيتيبو، أحمد موسى، أديون موسيس سيمون، أليكس أيوبي الهجوم: إيجالو تشكيل الكاميرون: أندرى أونانا الدفاع: كولينز فاي، نجادجوي، يايا، أيونجو الوسط: جورج ماندجيك، بيير كوندي، موانجي، تشوبو موتينج، باسوجوج

ستيفان باهوكين أبرز أحداث اللقاء د19: جوووووول إيجالو يحرز الهدف الأول لمنتخب نيجيريا

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