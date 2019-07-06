شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يبدي أسفه لخروج المغرب ويتعهد بظهور مختلف لتونس ضد غانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى فرجاني ساسي، لاعب المنتخب التونسي «نسور قرطاج»، ونادي الزمالك المصري لكرة القدم، أسفه إزاء الخروج المفاجئ لمنتخب المغرب متعهدا بظهور المنتخب بوجه مختلف أمام غانا، الإثنين المقبل، بعد الأداء المخيب في الدور الأول.

وقال ساسي، في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي لكرة القدم عقب أولى مباريات الدور الثاني من كأس أفريقيا: «شاهدنا أول مفاجأة حدثت في الدور الثاني. تأهل المغرب بتسع نقاط وكان مرشحا من قبل الجميع لنيل كأس أفريقيا لكنه غادر بضربات الجزاء ضد بنين».

وأضاف ساسي: «نتأسف لذلك كنا نأمل تأهل أكثر من منتخب عربي. هذه أول مفاجأة وهذه أفريقيا».

وبخصوص استعدادات المنتخب التونسي للمباراة المرتقبة ضد غانا أوضح ساسي: «لم نقدم المردود المتوقع في الدور الأول واللاعبون يشعرون بذلك. لكن نحن عازمون على الظهور بوجه مختلف ضد غانا وإثبات إمكانياتنا».

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وتابع اللاعب: «أنا جاهز لمواجهة غانا ومستعد لمساعدة زملائي. الكرة في ملعب الجهاز الفني لاختيار الأكثر جاهزية من اللاعبين».

وخلافًا لما أوردته بعض التقارير الإعلامية نفى ساسي انزعاجه من عدم المشاركة كأساسي في مباريات المنتخب بالدور الاول.

وقال ساسي: «أشارك في كأس أفريقيا للمرة الثالثة ولدي بعض الخبرة ولن أنزعج اليوم من عدم اللعب ولن أرمي المنديل. أنا على استعداد دائما سواء على الميدان أو لمساعدة زملائي بالنصائح».

وتأهلت تونس إلى الدور الثاني بعد أن حلت ثانية في المجموعة الخامسة وفي رصيدها ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، كما أنها لم تقدم مردودا يرتقي إلى تطلعات الجماهير التونسية.

يشار إلى أن تونس فازت ببطولة أمم أفريقيا عام 2004.