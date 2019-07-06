شكرا لقرائتكم طلب خيالى يربك حسابات الأهلى ويجعل كهربا أغلى صفقة مجانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا زال الغموض يسيطر على مستقبل محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك والكرة المصرية بعد انقطاعه عن تدريبات النادي الأبيض وتلويحه بالرحيل، لأحد الأندية التي تسعى لضمه وعلى رأسها النادي الأهلي.

ويشترط مسئولو الأهلى تخليص كهربا لنفسه من الزمالك قبل الشروع فى ضمه، إلا أنه يلوح فى الأفق أزمة أخري فى ملف تعاقد الأهلى مع اللاعب، ووفقاً لمصدر قريب الصلة من كهربا فإن اللاعب يشترط الحصول على 21 مليون جنيه فى الموسم الواحد للانتقال للأهلى أي ما يعني أن اللاعب يطلب الحصول على قرابة الـ100 مليون جنيه، حال توقيعه على عقد ممتد لمدة 5 مواسم.

وتأتى طلبات اللاعب التى يتجعله الأغلى داخل الفريق الأحمر، مستندة إلى انه لن يكلف خزينة الأهلى مقابل للتعاقد معه، مما يحصر الصفقة فى راتب اللاعب فقطن والذى سيتغله كهربا للحصول على أعلى عقد لاعب فى القلعة الحمراء.

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ويرى مسئولو الأهلى، أن الرقم المطلوب من قبل كهربا مبالغ فيه للغاية خاصة وأنه يفوق ما يحصل عليه أعلى لاعب أجراً داخل الفريق 3 مرات على أقل تقدير.

وشدد المصدر على أن كهربا يملك مستندات وأوراق تؤكد عدم قانونية عقد تجديده للزمالك، وبالتالى عقده ينتهى مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالى، وفى حالة نجاح اللاعب فى تخليص نفسه، وذلك من خلال شكوى الزمالك للفيفا والحصول على حكم، سينتقل للأهلى حال موافقة الأخير على شروطه المالية، ويرحب الأهلى بضم كهربا، خاصة أنه واحد من أفضل اللاعبين فى مصر حاليا، إلا أن الإدارة الحمراء لن تكون طرفاً قبل تخليص اللاعب لنفسه، وهو ما اتفق عليه كهربا مع الإدارة الحمراء.