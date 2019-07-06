شكرا لقرائتكم الصفقة تمت.. الخليج 365 يكشف موعد ومكان توقيع عبد الله السعيد للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني، على عقود انتقاله للزمالك فى مكتب رئيس النادي الأبيض، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً فى مصر.

وأكد مصدر مقرب من عبد الله السعيد أن اللاعب وقع للزمالك بعد الاتفاق على بنود عقده الشخصي، على أن يدخل الزمالك فى مفاوضات رسمية مع بيراميدز للوصول لإتفاق بشأن الصفقة، ويعد عبد الله السعيد على رأس المطلوبين فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يتمسك مسئولو الأبيض بالتعاقد مع اللاعب، الذى كان قريب من الانضمام لقلعة ميت عقبة منذ شهور قليلة فى صفقة القرن لكن فشل التعاقد لأسباب جماهيرية وعاد اللاعب للأهلى فى وقتها قبل أن يتم بيعه للأهلى السعودى.

ويراهن مسئولو الزمالك على الصفقات التبادلية لإتمام التعاقد مع عبد الله السعيد، لكن التفاصيل النهائية ستحسم خلال مرحلة المفاوضات الجارية منذ فترة، ويرحب نادى الزمالك بدخول بعض اللاعبين الحاليين بالقائمة البيضاء فى صفقات تبادلية لإبرام تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الصيفى المقبل.