بطولة أمم أفريقيا 2019.. مواعيد مباريات ونتائج دور ال16 في بطولة امم افريقيا لحظة بلحظة

تعد بطولة أمم أفريقيا 2019 هي حديث الساعة في الشارع المصري والأفريقي في الوقت الحالي، خاصة مع إنطلاق مباريات دور ال16 في أمم أفريقيا بنسختها الحالية والتي بدأت بمفاجآة من العيار الثقيل، عند خروج واحد من المرشحين للبطولة، وهو منتخب المغرب على يد منتخب بنين يوم أمس الجمعة بركلات الترحيج، وكذلك نجحت أسود السنغال في تحقيق فوز على حساب منتخب أوغندا وصيف المجموعة الثانية ليتأهل زملاء سايو ماني إلى دور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2019.

ويذكر بأن دور ال16 من بطولة كأس أمم أفريقيا لازال ممتد على مدار اليومين المقبلين، وسوف يشهد العديد من المباريات القوية خاصة اليوم السبت، وكذلك يوم الأثينين المقبل.

نتائج مباريات دور ال16 في بطولة أمم أفريقيا 2019

وبالحديث عن نتائج مباريات دور 16 من بطولة أمم أفريقيا 2019، فقد جاءت على النحو التالي ذكره حتى الآن

فوز منتخب بنين على حساب منتخب المغرب بركلات الترجيح، بعد التعادل في الأشواط الأساسية والإضافية بهدف لكل فريق.

فوز منتخب السنغال على حساب منتخب أوغندا بهدف نظيف سجله هداف البطولة حتى الآن ونجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، والذي أهدر كذلك ركلة جزاء خلال المباراة هي الثانية له في البطولة.

مواعيد مباريات دور ال16 في بطولة أمم أفريقيا 2019

وعن مباريات دور ال16 في بطولة أمم أفريقيا 2019، والذي يستمر لمدة أربع أيام كاملة، فقد جاءت على النحو التالي: