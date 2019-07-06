تشلسي يعلن انتقال موراتا نهائيا إلى اتلتيكو في نهاية الموسم المقبل

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سينتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المعار الى أتلتيكو مدريد، بصورة نهائية الى فريق العاصمة الاسبانية في نهاية موسم 2019-2020 بحسب ما أعلن تشلسي الإنكليزي السبت.

وانتقل موراتا الى صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة في كانون الثاني/يناير الماضي وخاض في صفوفه 17 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف.

أما في صفوف تشلسي، فسجل الإسباني الدولي 24 هدفا في 72 مباراة واحرز في صفوفه كأس انكلترا الموسم قبل الماضي.

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وقال موراتا على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسميا".

أما أتلتيكو فأصدر بيانا جاء فيه "سيلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة الموسم المقبل كما اتفقنا عليه عندما انضم الى الفريق في كانون الثاني/يناير الماضي خلال فترة الانتقالات وستصبح عملية الانتقال بصورة دائمة في بداية موسم 2020-2021".

يذكر ان أتلتيكو مدريد تعاقد مع الموهبة البرتغالي الصاعدة جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو وهي خامس أغلى صفقة في التاريخ في حين سيتركه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان المرجح انتقاله الى صفوف برشلونة.