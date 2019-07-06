شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. طلب خيالى يربك حسابات الأهلى ويجعل كهربا أغلى صفقة مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا زال الغموض يسيطر على مستقبل محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك والكرة المصرية بعد انقطاعه عن تدريبات النادي الأبيض وتلويحه بالرحيل، لأحد الأندية التي تسعى لضمه وعلى رأسها النادي الأهلي.

ويشترط مسئولو الأهلى تخليص كهربا لنفسه من الزمالك قبل الشروع فى ضمه، إلا أنه يلوح فى الأفق أزمة أخري فى ملف تعاقد الأهلى مع اللاعب، ووفقاً لمصدر قريب الصلة من كهربا فإن اللاعب يشترط الحصول على 21 مليون جنيه فى الموسم الواحد للانتقال للأهلى أي ما يعني أن اللاعب يطلب الحصول على قرابة الـ100 مليون جنيه، حال توقيعه على عقد ممتد لمدة 5 مواسم.

وتأتى طلبات اللاعب التى يتجعله الأغلى داخل الفريق الأحمر، مستندة إلى انه لن يكلف خزينة الأهلى مقابل للتعاقد معه، مما يحصر الصفقة فى راتب اللاعب فقطن والذى سيتغله كهربا للحصول على أعلى عقد لاعب فى القلعة الحمراء.

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