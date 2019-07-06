الاهلي يصل أسبانيا لبدء معسكر خارجي وخوض 3 وديات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة بمدينة اليكانتي بإسبانيا لخوض معسكر الإعداد وانطلقت رحلة الطيران في العاشرة صباح اليوم السبت، والتي استغرقت حوالي ٤ ساعات ونصف وصولا إلى مدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الفريق. ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجارى عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام حاليا فى مصر. Advertisements وكانت بعثة فريق الأهلى قد غادرت مطار القاهرة صباح اليوم بقائمة ضمت 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي، وجونيور أجايى ومحمد هاني، وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى. ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت فى اليكانتى على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

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