سوبر كورة.. الفرنسى سباستيان ديسابر يعود للدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى السابق للإسماعيلى والحالى للمنتخب الأوغندى، قاب قوسين أو أدنى من العودة من جديد للدورى المصرى.
وودع سباستيان ديسابر رفقة المنتخب الأوغندى من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر، بعد الهزيمة أمام السنغال فى دورى ربع النهائى بهدف نظيف.
ورفض أكثر من مرة الرد حول انتقاله للدوري المصري قائلا: "لن أجيب على هذا السؤال."
وأبدى أكثر من نادى مصرى الاهتمام بالتعاقد مع المدرب الفرنسى الذى قاد المنتخب الأوغندى للتأهل لتصفيات أمم أفريقيا، والوصول لدورى الـ16 من البطولة بعد غياب 44 عاما.
ودخل نادى مصرى بقوة فى مفاوضات مع الفرنسى ديسابر لقيادة الفريق من الموسم المقبل، بعد انتهاء مشواره مع المنتخب الأوغندى.
لمعرفة النادى المصرى الذى يتفاوض معه والتفاصيل اضغط هنا
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