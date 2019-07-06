شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى إجراءات سفر جيرالدو من أنجولا إلى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات سفر الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق من أنجولا إلى إسبانيا حتى يلحق بمعسكر الفريق، الذى سيبدأ خلال الساعات المقبلة، استعداداً للارتباطات المقبلة.

وسافرت بعثة الأهلى صباح اليوم إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد للموسم الجديد، ومن المقرر أن يلحق جيرالدو ببعثة الفريق فى إسبانيا الأربعاء المقبل للانتظام فى معسكر الإعداد الذى ينطلق بمدينة اليكانتى.

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من جهته أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن الجهاز الفنى على تواصل مستمر مع اللاعب، الذى سافر لقضاء عدة أيام برفقة عائلته بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن جيرالدو سينضم إلى معسكر الفريق فى «اليكانتي» الذى يستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى، ويشهد خوض 3 مباريات ودية استعدادا للمرحلة المقبلة.