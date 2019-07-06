شكرا لقرائتكم خبر عن تايم سبورت تكشف جلسة أحمد ناجى مع حراس منتخب مصر قبل مواجهة الأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة تايم سبورت عقد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، جلسة مع الثلاثى محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمد أبو جبل قبل ساعات من مواجهة جنوب أفريقيا.

وقالت "تايم سبورت"، الناقل الرسمى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إن الجلسة شهدت مطالبة ناجى للحراس بالتركيز فى مواجهة الأولاد، وعرض مدرب الحراس الأخطاء فى المباريات السابقة لتلافيها فى مواجهة الليلة.

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

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وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.