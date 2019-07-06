شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أين اختفى كهربا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق كرة القدم المصرية معرفة مصير محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، وتحديد هوية ناديه الجديد، بعد الخلاف القائم حاليا بينه ومسئولى القلعة البيضاء.

وفاجأ كهربا الجميع بالاختفاء عن مواقع التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين، بعدما اعتاد الظهور بكثافة منذ بداية أزمته مع الزمالك، بالإضافة إلى تداول صور لكهربا بصحبة صالح جمعة وأحمد الشيخ فى وقائع جعلت الكثير يؤكد أنه يوجه رسالة إلى إدارة القلعة البيضاء بأنه اقترب من الانتقال للأهلى.

وانتشرت أنباء تفيد بارتباط اسم كهربا بالانضمام للنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة، بعد فسخ تعاقده مع نادى الزمالك، وهو ما أثار حفيظة مسئولى القلعة البيضاء، وبدأوا التحرك بتجهيز ملف كامل موثق بعقود كهربا من أجل تقديم شكوى رسمية ضده أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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الخلافات بين كهربا ومسئولى الزمالك بدأت بعدما رفض اللاعب الانتظام فى التدريبات وغيابه عن معسكر قبرص، وهدد اللاعب بالتقدم بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضى خلال الأيام القليلة المقبلة ضد الزمالك، معتمداً على أن العقد الذى وثقه النادى فى يناير الماضى غير قانونى، وتم تمديده حتى عام 2022 دون الحصول على موافقته.

ويتساءل الكثير من الجماهير حالياً، أين اختفى كهربا خلال اليومين الماضين؟.. لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا