مونديال السيدات يمهد طريق السلام بين الكوريتين

أكد رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تشونج مونج جيو، أن اتحاده يفكر جدياً في تقديم ملف مشترك مع الجارة كوريا الشمالية لتنظيم نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، حيث يرى أن هذا الأمر سيمهد طريق السلام بين البلدين.

وكان الاتحاد الكوري الجنوبي قد قدم بمفرده ملف تنظيم كأس العالم للسيدات المقبلة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في شهر مارس الماضي، بسبب عدم وجود تنسيق مسبق مع الجارة الشمالية.

وسيتم تحديد الدولة المضيفة للبطولة في شهر مارس من العام المقبل عبر التصويت.

وتابع جيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب): "الآن بعد حدوث نقطة تحول للسلام في شبه الجزيرة الكورية، يمكن إجراء محادثات حول استضافة كأس العالم للسيدات".

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وأضاف: "حكومتنا تدعم هذه المبادرة، ويمكننا أن نتوقع تغييرات من الجانب الكوري الشمالي أيضاً، إن تنظيم البطولة هنا سيساعد على تمهيد الطريق للسلام بين الكوريتين، وكذلك تعزيز النمو المتوازن للرياضة في شبه الجزيرة".

ويثق تشونج، بقدرة كوريا الشمالية على إقناع الفيفا بتنظيم البطولة مع جارتها، موضحا: "لدي الاتحاد الدولي توقعات كبيرة بشأن استضافة كوريا لكأس العالم للسيدات، وقد أعرب رئيسه جياني إنفانتينو عن أمله في تنظيم مشترك للبلدين منذ عام 2017".

وختم: "في مارس من هذا العام، قال إنفانتينو إن وجود كأس العالم في كوريا سيكون أمرا رائعاً".