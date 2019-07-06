تقارير: فاسكيز يقترب من آرسنال

اقترب الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بعدما أخبره المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان أنه متاح للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبحت فرص فاسكيز صعبة في الظهور بالتشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد خلال الموسم المقبل، بعد التعاقدات الهجومية البارزة التي أبرمها نادي العاصمة الإسبانية، باستقدام البجيكي إيدين هازار نجم تشيلسي السابق ولوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت السابق.

وتبعًا لصحيفة "OK Diario" الإسبانية، فإن آرسنال الذي يقوده المدير الفني الإسباني أوناي إيميري اقترب كثيرًا من التعاقد مع فاسكيز، الذي تهتم أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني وإنترناسيونالي الإيطالي بالتعاقد معه أيضًا.

ويرغب نادي ريال مدريد في الحصول على 40 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات فاسكيز، إلا أن آرسنال يرغب في تقديم 32 مليون يورو، وفي المقابل سيحصل فاسكيز على 8 ملايين يورو سنويًا، وهو ما يزيد بـ 4.5 مليون يورو عن ما يتقاضاه في النادي الملكي.

ويلعب فاسكيز الذي نشأ في أكاديمية ريال مدريد بصفوف الفريق الأول منذ عام 2015، بعدما لعب معارًا بصفوف إسبانيول خلال موسم 2014/2015، وساهم في تتويج الفريق الملكي بعشرة ألقاب منذ ذلك الحين