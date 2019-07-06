إنفانتينو يهنئ المسحل برئاسة الاتحاد السعودي

تلقى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، اليوم السبت.

وأرسل الفيفا خطاب التهنئة بعد تزكية ياسر المسحل لرئاسة الاتحاد السعودي.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها :"أعرب رئيس التحاد الدولي عن أمنياته لرئيس وأعضاء المحلس بدوان التوفيق، مؤكدا أن الفيفا على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم للاتحاد السعودي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة".

وأضاف الاتحاد في تغريدته أن إنفانتينو وجه الدعوة للمسحل لزيارة الاتحاد الدولي في مدينة زيورخ السويسرية واللقاء بمسؤوليه.

من جانبه، قدم المسحل شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة بعد تزكيته وأعضاء المجلس لرئاسة الاتحاد السعوي.