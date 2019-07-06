مدرب حراس الأهلى يكشف موعد عودة إكرامى للتدريبات...

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالأهلى، أن البرنامج العلاجى الذى يؤديه شريف إكرامى حارس الفريق حالياً فى ألمانيا يسير بشكل جيد، مضيفا أن الحارس الدولى سيعود خلال أيام لاستكمال البرنامج التأهيلى بالقاهرة.

وعاد شريف إكرامى إلى المانيا مؤخراً بعدما سبق وأجرى عملية جراحية مؤخراً فى المانيا لإزالة عظام زائدة فى الركبة، حيث أدى الحارس برنامج تأهيلى فى القاهرة ثم عاد إلى ألمانيا قبل ايام.

وقال طارق سليمان أنه يتواصل مع شريف إكرامى لمعرفة سير البرنامج التأهيلى، موضحاً أن الحارس يواصل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه وعقب عودة البعثة من إسبانيا.

وأضاف سليمان أن الجهاز الفنى ضم 4 حراس مرمى لمعسكر إسبانيا هم: على لطفى وأحمد طارق ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال المشاركة فى التدريبات والمباريات الودية.

كانت بعثة الأهلى غادرت مطار القاهرة صباح اليوم متجهة إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد الذى يقام فى مدينة اليكانتى ويستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى، استعدادا للمباريات المتبقية من الموسم الجارى عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام حاليا فى مصر، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد.

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وأشار سليمان إلى أن تواجد الحراس الأربعة جاء بهدف الوصول بهم إلى أفضل مستوى من الجاهزية، من خلال التجارب الودية المميزة التى يخوضها الفريق على هامش المعسكر، مما يساهم فى زيادة خبرات الجميع.

وتابع مدرب حراس الأهلى: "الجهاز الفنى قام بضم مصطفى شوبير رغم استمراره فى التأهيل وحاجته لعدة أيام للانتظام فى التدريبات الجماعية؛ للاستفادة من أجواء المعسكر".

وأتم سليمان قائلا أن الجهاز الفنى سعيد للغاية بالمردود الذى يقدمه محمد الشناوى مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر حاليا بعد اختياره أفضل حارس فى دور المجموعات، متمنيًا أن يحالفه التوفيق وأن يكون له بصمة فى تتويج المنتخب بكأس البطولة.

وتضم قائمة الأهلى فى معسكر إسبانيا 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.