شكرا لقرائتكم ديسابر يقترب من العودة للدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى السابق للإسماعيلى والحالى للمنتخب الأوغندى، قاب قوسين أو أدنى من العودة من جديد للدورى المصرى.

وعلم "سبور كورة" أن ديسابر تلقى عرضاً لتدريب بيراميدز خلال الساعات الماضية، ولازالت المفاوضات جارية بين الطرفيين فى الوقت الحالى، وذلك للاتفاق على المقابل المادى وبعض البنود التعاقدية الأخرى.

ويضع مسئولو بيراميدز العديد من البدائل بخلاف ديسابر تحسباً لفشل المفاوضات مع المدرب الفرنسى، الذى ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب أوغندا، الذى لازال يتولى مهمة تدريبه حتى هذه اللحظة.

ورحل الأرجنتينى رامون دياز عن تدريب بيراميدز بعد انتهاء مشوار الفريق فى بطولة الدورى العام، ليقود الثنائى أحمد حسن المشرف على الكرة وأنيس الشعلالى مُخطط الأحمال تدريبات الفريق بعد العودة من الأجازة بشكل مؤقت.