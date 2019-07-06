شكرا لقرائتكم مران صباحبى واستشفائى للاعبى الزمالك بعد الودية الأولى فى معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو نادى الزمالك مران صباحى اليوم السبت، للاعبين الذين لم يشاركوا نهائيا فى ودية إيل ليماسوس بطل كأس قبرص، فى أول المباريات الودية بمعسكر الاعداد الخارجى.

فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال سيخوض أن يؤدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى المباراة الودية الاولى مران استشفائى، خوفا من تعرضهم للإرهاق والإجهاد.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 وديات أخرى بخلاف ودية، أمس الجمعة فى معسكره الحالى بقبرص استعدادا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.

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وتعرض الزمالك للخسارة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"عمر صلاح فى حراسة المرمى، بهاء مجدى ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وحازم إمام فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولى وأحمد زيزو ويوسف أوباما فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

تقدم للزمالك أحمد مدبولى فى الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل الفريق القبرصى فى الدقيقة التاسعة بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وجاء الشوط الأول فى معظمه بسيطرة للزمالك وتألق محمد إبراهيم وضاعت أكثر من فرصة محققة بعد هدف مدبولى الأول منهما اثنتان من محمد ابراهيم وأخرى من حازم إمام.

ويتبقى للزمالك خوض 3 وديات أخرى بعد ودية اليوم حيث يستعد الفريق الأبيض من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.