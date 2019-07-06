شكرا لقرائتكم الزمالك يلغى المران المسائى لمتابعة مباراة منتخب مصر فى ثمن نهائى الكان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، بالمران الصباحى الذى خاضه الفريق الأبيض اليوم السبت، خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد بعد ودية إيل ليماسول بطل كأس قبرص فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الجمعة، والتى خسرها الفريق الأبيض بنتيجة 4/3 .

كما استقر الجهاز الفنى للزمالك على عدم إقامة مران مسائى اليوم لإراحة اللاعبين بعد الودية الأولى والاكتفاء بالمران على فترة واحدة ضمن معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا فى قبرص والذى انطلق يوم الإثنين الماضى ويستمر لمدة 13 يوما.

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وسيتابع لاعبى الزمالك من أجل متابعة مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا المقامة فى التاسعة من مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ16 بأمم إفريقيا المقامة حاليا فى مصر.

ويخوض الزمالك 3 وديات أخرى ضمن استعداد الفريق الأبيض من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر والتى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.