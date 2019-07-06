شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019 عن رسالة العفيجى واقتراب قفشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019، نشر رمضان صبحى لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزى المعار إلى النادى الأهلى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام وعلق عليها: أهلاوى، وأعلنت ادارة النادى الأهلى رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزى لمدة موسم جديد

أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019، كان خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى عدة جلسات مع مسئولى هدرسفيلد، ونجح فى الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل، وأصبح رمضان صبحى أحد لاعبى الأهلى فى الموسم الجديد.

أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019، جاء ذلك بعدما كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى، عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادى الإنجليزى فى استعادة لاعبه رمضان صبحى إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجى وبصحبته نادر شوقى وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع محمود الخطيب الذى كان على تواصل دائم معه.

أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019، أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن استمرار اللاعب بالفريق بعد تمديد فترة إعارته يمثل إضافة قوية، فى ظل ما يمثله من قيمة فنية وما يتمتع به من روح عالية، وشدد مدير الكرة على أن خطة بناء الفريق تسير بشكل مناسب وهو ما سوف يؤتى ثماره فى المرحلة المقبلة.

أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019، يدخل الأهلى اليوم معسكر الإعداد الذى يقام فى مدينة اليكانتى الإسبانية ويستمر حتى يوم 16 يوليو الجاري؛ استعدادا للمباريات المتبقية من الموسم الجارى، إلى جانب التجهيز للموسم الجديد.

ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية متدرجة المستوى من أجل تجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجارى عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام حاليا فى مصر.

أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019، وكانت بعثة فريق الأهلى قد غادرت مطار القاهرة صباح اليوم بقائمة ضمت 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على، وجونيور أجايى ومحمد هانى، وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى ، ويخوض الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت فى اليكانتى على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

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أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019، أكد الأورجواياني مارتن لاسارتى المدير الفني للفريق أن إقامة معسكر الاعداد الخارجي للفريق فى إسبانيا خلال هذا التوقيت مهم للغاية، لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للارتباطات المقبلة ، وقال لاسارتى فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للنادى الأهلى إن الجهاز الفنى سيعمل على استغلال الإمكانات المتاحة فى المعسكر، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوي أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل استئناف المباريات الرسمية. أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019، وأضاف لاسارتي أن معسكر "اليكانتي" سيكون فرصة للارتقاء بكافة النواحي البدنية والخططية، بهدف الوصول بجميع اللاعبين الى أفضل مراحل الجاهزية بما يتناسب مع طبيعة المباريات المتبقية في الموسم.

أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019، أكد مصدر مقرب من محمد مجدى أفشة لاعب وسط بيراميدز، أنه اقترب بالفعل من الانتقال للأهلى بعدما توصل اللاعب لجميع التفاصيل حول بنود عقده مع القلعة الحمراء.

وقال المصدر إن أفشة وقع بالفعل على عقوده الجديدة مع الأحمر وينتظر الضوء الأخضر من مسؤولى بيراميدز للإعلان عن الصفقة وانضمامه للأهلى رسمياً قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

أخبار الأهلي اليوم 6-7-2019، وأضاف المصدر أن هناك مفاوضات جارية بين الأهلى وبيراميدز لإنهاء الصفقة، خاصة أن اللاعب أبلغ مسئولى ناديه برغبته فى الانتقال للأحمر فى الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما جعل هناك تسهيل فى المفاوضات وأشار المصدر إلى أن هناك تفاهما مبدئيا بين الأهلى وبيراميدز، وأنه لا توجد عراقيل وهو ما يعنى أن رحيل أفشة مسألة وقت فقط.