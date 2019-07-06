شكرا لقرائتكم أعمار لاعبى الأهلى على طاولة لجنة الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر من داخل لجنة الكرة داخل النادى الأهلى عن بحث أعضاء لجنة الكرة مناقشة الهبوط بأعمار الفريق فى الفترة القادمة خاصة فى ظل تلاحم المواسم وكثرة المباريات.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن الصفقات التى أبرمها مجلس الإدارة فى الميركاتو الحالى سواء كان المالى يانج أو تجديد استعارة رمضان صبحى جاءت للنزول بالأعمار السنية داخل الفريق خاصة مع تراجع مستوى الكبار مثل حسام عاشور وعودة وليد سليمان من الإصابة وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

وكان الأهلى قد تعاقد مع المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر صاحب الـ21، لمدة خمسة مواسم قادمة، ونجح الأهلى فى إتمام إجراءات التعاقد مع رمضان صبحى خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادى الإنجليزى فى استعادة لاعبه إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجى وبصحبته نادر شوقى وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع محمود الخطيب الذى كان على تواصل دائم معه.