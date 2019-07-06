السويدى ليندجرين مديرا فنيا لكرة اليد بالأهلى...

جدة - عمرو شويل أعلن محمد الجارحى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى على تولى السويدى أولا ليندجرين على تدريب فريق كرة اليد الأول فى الموسم المقبل 2019 / 2020.

وقال مصدر مسئول بفريق كرة اليد بالأهلى على وصول المدير الفنى السويدى مساء اليوم السبت، على أن يتم الإعلان عن التعاقد رسميا غدا الأحد.

Advertisements

وشغل ليندجرين منصب مدرب منتخب السويد منذ عام 2008 وحتى عام 2016 محققا معهم المركز الرابع فى مونديال 2010 وثانى العالم فى أولمبياد لندن 2012.

كما أنه خلال مسيرته كلاعب حقق العديد من الإنجازات ابرزها ذهبية بطولة أوروبا عام 1994 و1998.