الأهلى ينهى إجراءات سفر جيراليدو لإسبانيا...

جدة - عمرو شويل يسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لإنهاء إجراءات سفر الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق من أنجولا إلى إسبانيا حتى يلتحق بمعسكر الفريق الذى سيبدأ خلال الساعات المقبل استعداداً للارتباطات المقبلة.

وسافرت بعثة الأهلى صباح اليوم إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد للموسم الجديد،ومن المقرر أن يلحق جيرالدو ببعثة الفريق فى إسبانيا يوم الأربعاء 10 يوليو الجارى للانتظام فى معسكر الإعداد الخارجى الذى انطلق اليوم السبت مدينة اليكانتى.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الجهاز الفنى على تواصل مستمر مع اللاعب، الذى سافر لقضاء عدة أيام برفقة عائلته بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

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وأضاف عبد الحفيظ أن جيرالدو سينضم إلى معسكر الفريق فى «اليكانتي» الذى يستمر حتى يوم 16 يوليو الجارى، ويشهد خوض 3 مباريات ودية استعدادا للمرحلة.

وتضم قائمة الأهلى فى معسكر إسبانيا 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.

وتضم قائمة الأهلى فى معسكر إسبانيا 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.