شكرا لقرائتكم المقاصة يطلب 25 مليون جنيه من الزمالك للاستغناء عن أحمد عادل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو نادى مصر المقاصة من نظرائهم بالزمالك، الحصول على 25 مليون جنيه، نظير الاستغناء عن خدمات أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومى، وانتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فى الوقت ذاته، اشترط أحمد عادل عبد المنعم، الحصول على 21 مليون جنيه وإدراجه ضمن الفئة الأولى، من أجل الموافقة على الانضمام لصفوف فريق الزمالك، وأخبر الحارس مسئولي الزمالك بطلباته خلال الجلسة التى عقدت أول أمس الخميس، بين الطرفين، ومازال التفاوض مستمر بين الطرفين ولم يحسم بشكل نهائى حتى الوقت الحالى.

ورغم حصول الزمالك على توقيع محمد عواد حارس الإسماعيلي إلا أن المسئولين في القلعة البيضاء مازالوا يتفاوضون مع عدة حراس تحسبًا لفشل المفاوضات مع أندية أحدهما، وذلك في إطار خطة الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد تعرض محمود عبد الرحيم جنش للاصابة بقطع في وتر اكليس خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الذى يخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بمصر حتى 19 يوليو الجاري.

وكان مصدر مقرب من أحمد عادل أكد أن اللاعب رحب بالانتقال لصفوف الزمالك خاصة فى ظل عقده الذى سينتهى مع المقاصة بعد 6 أشهر ويمتلك عرضا للتجديد، إلا أن عادل عبد المنعم اشترط على مسئولي الزمالك عدم ضم حارس آخر في حالة انضمامه لصفوف القلعة البيضاء.