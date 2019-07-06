شكرا لقرائتكم نورهان سلامة تحصد برونزية دورى الشباب للكاراتيه فى كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصلت نورهان سلامة لاعبة منتخب شباب الكاراتيه الميدالية البرونزية فى منافسات دورى الشباب الذى يقام بكرواتيا ويستمر حتى 8 يوليو الجارى، بعد أن فازت اللاعبة فى منافسات المركز الثالث. ويشارك منتخب مصر للكاراتيه فى البطولة بقائمة تضم كل من محمد نجاح ، على أسامة ، عبد الحرمن حاتم ، أسر خالد ، عبد الرحمن جمال ، حسام مختار ، بلال عمرو، محمد حسين، محمود عبد العزيز، عمر عبد الخالق، عمرو أحمد، أدهم حسام، بسملة محمود، شهد أحمد، نورهان بدر، نورهان محمد، نور إيهاب ، سارة محمد، ملك عبد الحميد، يمنى وحيد ، نهى عمرو. Advertisements ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة عصام عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد. كما يشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام ببتسوانا فى الفترة من 8 إلى 15 يوليو الجارى ، ضمن خطة الاعداد التى وضعها الاتحاد ضمن الاستعداد للبطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 والتى يشارك فيها الكاراتيه لأول مرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نورهان سلامة تحصد برونزية دورى الشباب للكاراتيه فى كرواتيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.