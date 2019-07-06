شكرا لقرائتكم وصول الأهلى إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخيرا وصلت منذ قليل بعثة الأهلى إلى فندق الإقامة بمدينة اليكانتى فى إسبانيا بعدما انطلقت رحلة الطيران فى 10 صباح اليوم السبت، والتى استغرقت حوالى 4 ساعات ونصف حتى المدينة التى تستضيف معسكر الفريق.
ويتخلل معسكر الأهلى 3 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين لاستئناف منافسات الموسم الجارى عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام حاليا فى مصر.
وغادرت بعثة فريق الأهلى قد مطار القاهرة صباح اليوم بقائمة ضمت 34 لاعبا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على، وجونيور أجايى ومحمد هانى، وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وأحمد طارق وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى.
ويؤدى الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم السبت على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة فى اليكانتى.
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