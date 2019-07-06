شكرا لقرائتكم لاعبو بنين يعيشون نشوة الإنجاز الأكبر في تاريخ منتخب بلادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يستفق لاعبو بنين يوم السبت من نشوة التأهل لدور الثمانية بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم على حساب المغرب، الذي كان مرشحاً قوياً لنيل اللقب.

وقال ميشيل دوسوييه مدرب بنين عقب الفوز بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل 1-1 يوم الجمعة: نحلم بالانتصارات كل يوم وسنواصل الحلم الجميل.

وحققت بنين الانتصار رغم احتساب ركلة جزاء للمغرب بعد الدقيقة 90 أهدرها حكيم زياش وأكملت الوقت الإضافي بعشرة لاعبين.

وأضاف المدرب الفرنسي كثير الترحال: أنا فخور جدا بالفريق. كنا أمام تحدٍ صعب لأن المغرب فريق قوي جدا لكننا كنا على استعداد ذهني وحالفنا الحظ، اللعب بعدد منقوص كان صعبا وحاولنا تعويض غياب خالد أدينون الذي سنفتقده في اللقاء القادم.

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وقال المهاجم المخضرم مايكل بوتي الذي كان ضمن تشكيلة بنين في نسخة أنغولا 2010: هذا أعظم إنجاز في تاريخ كرة القدم في بنين. وواصل بوتي (34 عاما) الذي لعب في دوري الدرجة الثانية التركي في الموسم الماضي: يجب أن نتحلى بالتواضع حتى إذا كانت العواطف جياشة لأن ما حققناه كان تاريخيا وجميلا. أظهرنا أننا مجموعة متحدة حقا ونتحلى بالكفاءة. لا نملك أفضل فريق لكننا نتمتع بالتماسك الانساني وبالثقة وهذه أشياء مهمة جدا.

وكان من أبرز لقطات الفوز عندما تدخل القائد ستيفان سيسينيون، الذي بدا منهكا، ليمنح المغرب فرصة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتحويل التأخر إلى فوز 2-1 قبل اللجوء إلى وقت إضافي. وتسببت هذه العرقلة في ركلة جزاء واضحة لم يعترض عليها لاعبو بنين لكن زياش أهدر الفرصة.

وقال سيسينيون (35 عاما) لاعب سندرلاند ووست بروميتش ألبيون السابق: كنت قاب قوسين من الغياب عن كأس الأمم لأنني خضت موسما طويلا على مستوى الأندية لكنني كنت واثقاً من نجاح منتخبنا. صحيح أننا لم نتوقع التأهل لدور الثمانية لكننا كنا على قناعة بأن البطولة ستظهر من نحن حقا.

وستلتقي بنين، التي عبرت إلى أدوار خروج المغلوب بعد ثلاثة تعادلات في دور المجموعات، مع السنغال في دور الثمانية وينشد دوسوييه الفوز أيضا. وقال: أحاول تعليم اللاعبين فلسفة الفوز ويمكننا معاً الذهاب إلى نقطة أبعد.