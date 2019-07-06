أمم أفريقيا 2019.. مواعيد ونتائج مباريات دور ال16 في الكان لحظة بلحظة ومحدث بإستمرار

تحظى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والمقامة في مصر في الوقت الحالي بمتابعة جماهيرية على أعلى مستوى، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، هي البطولة الأكبر في القارة السمراء بشكل عام، وكذلك إقامة البطولة هذه المرة بنظام 24 فريق، جعلها تحظى بطابع خاص للغاية، والجدير بالذكر بأن دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 قد أنتهت بالفعل، وبدأ يوم أمس الجمعة دور ال16 بمباراة بين المغرب وبنين، وشهدت مفاجآة مدوية بعد فوز منتخب بنين بالمباراة على حساب أسود الأطلسي.

نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 .. دور ال16 ناري

يبدو بأن بطولة كأس أمم أفريقيا قد بدأت تدخل في مراحلها الحاسمة بالفعل، وذلك عقب مفاجآة بنين القوية والتي أدت لخروج واحد من المرشحين للبطولة، منتخب المغرب من دور ال16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وهذا في الوقت الذي نجح فيه منتخب السنغال في تحقيق إنتصار صعب على حساب أوغندا في الدور ذاته، ليصعد إلى دور ربع النهائي ويستعد لمواجهة منتخب بنين في هذا الدور من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

مواجهات دور ال16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019

تنطلق مباريات اليوم الثاني من دور ال16 في كأس أمم أفريقيا 2019 خلال ساعات قليلة، حيث سيلعب منتخب الكاميرون مع منتخب نيجيريا في لقاء قوي للغاية بين الفريقين في الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، في حين سيلعب منتخب مصر وجنوب أفريقيا في المباراة الثانية من هذا اليوم في دور ال16 من كأس أمم أفريقيا 2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة مساء اليوم السبت.

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مواعيد دور ال16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019

وعن باقي مباريات دور ال16 في بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الحالية والتي تستمر على مدار اليومين المقبلين، فقد جاءت على النحو التالي:

يوم الأحد:

يلعب منتخب الجزائر مباراته في دور ال16 مع منتخب كينيا، في حين تلعب كوت ديفوار مع منتخب غينيا في اليوم ذاته.

يلعب منتخب الجزائر مباراته في دور ال16 مع منتخب كينيا، في حين تلعب كوت ديفوار مع منتخب غينيا في اليوم ذاته. يوم الأثنين:

يلعب منتخب تونس مباراته في دور ال16 مع منتخب غانا، في حين تلعب الكونغو الديموقراطية مع منتخب مدغقشر، والذي يعد واحد من مفاجآت هذه البطولة حتى الآن.

شركة تذكرتي تؤكد: 9 يوليو آخر موعد لحجز تذاكر الأدوار الإقصائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019

وفي هذا الصدد، قالت شركة تذكرتي، بأن يوم 9 يوليو الجاري سيكون هو آخر موعد لحجز تذاكر الأدوار الإقصائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، مشددة على كون بعض تذاكر دور ال16 قد نفذت بالفعل منذ الساعات الآولى لطرحها على الموقع.