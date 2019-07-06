اللاعب رمضان صبحي يعلن عن سعادته بتمسك الأهلي به

صرح اللاعب رمضان صبحي، لاعب فريق كرة القدم في النادي الأهلي عن سعادته البالغة بسبب باستمراره في مكانته ومكانه مع الفريق بعد انتهاء الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد الانجليزي ومجلس أدارة النادي الأهلي، على تمديد عقد إعارته لمدة موسم إضافي، وأنه مازال مقيد ضمن لاعبي فريق النادي الأهلي.

حيث أنه قال بإن تمسك الجهاز الفني بتواجده مع الفريق، يعمل على دفعه للبذل اقصى جهده في ارض الملعب، كما أشار بأنه يقدر المجهود الذي يبذله مسئولي النادي مع استمراره لإسعاد جماهير النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة، كما أن هدف اللاعب هو تتويج الفريق في كل البطولات، كما أن هدف اللاعب هو تتويجه مع الفريق في كل البطولات القادمة، ورغبة جميع اللاعبين في المرحلة الحالية لحسم لقب الدوري والفوز بدوري أبطال إفريقيا.