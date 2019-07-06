تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم السبت في كأس الأمم الإفريقية.. قنوات...

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في مباريات كأس الأمم الأفريقية تقام مساء اليوم على استاد القاهرة، حيث أنه تبدأ منافسات الجولة الثانية من دور 16 في الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر في على ارضها حتى يوم 19 يوليو القادم، ويخوض المنتخب المصري لقاء جنوب أفريقيا، وهو يضع أمامه هدف حصد نقاط المباراة حتى يضمن المنتخب الوطني أن يتأهل للدور الثالث من دوري المجموعات، حيث تنقل المباراة عبر عدد من القنوات المجانية المفتوحة وهي قنوات ناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا وسنتعرف عليها في نهاية المقال.

ويرغب المدير الفني للمنتخب المصري اليوم خلال المباراة في تغيير شكل المنتخب المصري، بعد انتقل للجماهير صورة سيئة عن بعض اللاعبين خلال خوضهم مباراة زيمبابوي حيث كان اللاعبين دون المستوى، ويأمل في تحقيق نتيجة مرضية ومقنعة للجماهير وعشاق الساحرة المستديرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا

تقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساء، حيث تجمع المباراة المنتخب الوطني مع منتخب جنوب افريقيا على استاد القاهرة، وتنقل المباراة عبر عدد من القنوات تتمثل في الأتي:

تذاع مباراة مصر والكونغو على قناة تايم سبورت على البث الأرضي للقناة على التردد الأرضي UHF 32.

وبالإضافة إلى نقل المباراة من جانب قناة beIN SPORTS MAX 1.

طريقة استقبال تردد “تايم سبورتس” الأرضية