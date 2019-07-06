نادي الأهلي يتعاقد مع اللاعب “اليو ديانج” لمدة 5 مواسم

قام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، بالإشادة بصفقة التعاقد مع اللاعب المالي اليو ديانج، حيث قد وقع اللاعب على عقود الانتقال لفريق النادي الأهلي، وانضمامه للفريق مع بداية الموسم القادم، والتعاقد مع اللاعب مستمر حتى 5 مواسم.

حيث قد أشار إلى أن اللاعب يمتلك إمكانية فنية وبدنية عالية، وأن التعاقد معه جاء في ظل خطة تدعيم وتقويه فريق نادي الأهلي، بالشكل المناسب من أجل المنافسة على اللقب والبطولات القادمة للفريق بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا، وأضاف بأن تلك الصفقة تحمل الكثير من المزايا بسبب صغر سن اللاعب، وأنه يستطيع تقديم كافة المهارات والمستويات المختلفة، إلى جانب كونه جزء من خطة البناء في المستقبل.