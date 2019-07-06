ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم في دور الستة عشر لكاس افريقيا مجاناً...

نجمع إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم مباشرة على الأقمار الصناعية والنايل سات مجاناً، وتوقيت مشاهدة لقاء دور الستة عشر من أمم افريقيا، الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا اليوم على ستاد القاهرة الدولي، بعد حل أزمة اللاعب عمرو وردة، والتي قد تؤثر على هتافات الجماهير المصرية في مباراة اليوم.

مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم

تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم على قناة bein max 1 المشفرة بتعليق علي محمد علي، كما تنقل قناة تايم سبورت time سبورت مباراة مصر وجنوب افريقيا مجاناً على البث الأرضي، وبحسب الشائعات فإن القناة الجزائرية الأرضية ستنقل هي الأخرى المباراة مجاناً على النايل سات، وهي قناة تعمل بنظام تشفير البيس، وحصلت القناة الجزائرية على حقوق نقل 10 مباريات من كأس أمم أفريقيا من بينها مباريات الجزائر والأفتتاح والنهائي، وقد تكون مباراة مصر وجنوب افريقيا من بين تلك المباريات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا

القناة التردد القمر تايم سبورت البث الأرضي البث الأرضي Arena sport 12380-H-30000 Bulgariasat tvibu spor 11853-H-25000 Turksat Sport 1 HD Czech 12070-H-27500 Astra 23

توقيت مباراة مصر وجنوب افريقيا

تنطلق مباراة مصر وجنوب افريقيا الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد نهاية مباراة الكاميرون ونجيريا على ملعب الإسكندرية والتي تبدأ السادسة مساءاً.