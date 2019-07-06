كواليس || مباراة مصر اليوم ضد جنوب أفريقيا متابعة لحظية لأحداث ونتيجة المباراة

نتعرف اليوم على موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا في إطار مباريات دور 16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر، ومن خلال الجدول المرفق بهذا التقرير يمكن التعرف على تفاصيل المباراة وتوقيتها، فتحظى مباراة الفراعنة ضد جنوب أفريقيا بأهيمه كبيرة لدى عشاق الساحرة المستديرة مصريا وعربيا وأفريقيا، وكذلك يتعاظم البحث على ترددات القنوات المجانية المفتوحة والمشفرة الناقلة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا، كما سنستعرض أيضا التشكيل المتوقع وطريقة اللعب لكلا المنتخبي.

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا اليوم، وذلك ضمن منافسات مباريات الدور السادس عشر لكأس أمم أفريقيا 2019، حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم السبت 6 يوليو 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

مباراة اليوم مصر ضد جنوب أفريقيا في دور 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا

ومن الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد تأهل لدور 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد أعتلاء قمة المجموعة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط محققاُ العلامة الكاملة،وذلك على حسابات منتخبات،، يذكر أن أبناء المدير الفني خافيير أجيري أوقعتهم القرعة في المجموعة الأولى “السهلة نسبياً”، فقد حقق المنتخب المصري رقم قياسي جديد بالفوز في الثلاث مباريات والحفاظ على شباكة نظيفة، ويسعى الفراعنة للفوز بالبطولة للمرة الثامنة في إنجاز تاريخي، وكانت نتائج الجولات الثلاثة الفراعنة بالمجموعة الأولى كالتالي:

الجولة الأولى: فوز المنتخب المصري على منتخب ريمبابوي بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية.

الجولة الثانية فاز منتخب المصري على منتخب الكنغو الديمقراطية بهدفين دون رد

الجولة الثالثة : فوز منتخب المصري على منتخب أوغندا بهدفين دون رد.

أما عن منتخب جنوب إفريقيا فقد تأهل لدور 16 بالبطولة الأفريقية الحالية في كأس أمم أفريقيا 2019، محققاً المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وهي نتائج سيئة بالنسبة لتاريج البافنا بافانا، تأهل منتخب جنوب أفريقيا لدور 16 كأفضل أربع منتخبات محققه المركز الثالث، وكانت نتائج الجولات الثلاثة لجنوب أفريقيا بالمجموعة الثالثة فجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: خسر منتخب جنوب أفريقيا في مباراته الأولى بهدف دون رد أمام منتخب ساحل العاجل.

الجولة الثانية: فاز منتحب جنوب أفريقيا على منتخب ناميبيا

الجولة الثالثة خسر منتخب جنوب أفريقيا أمام منتخب المغرب بهدف دون رد.

أما عن توقعات نتيجة المباراة اليوم فيتوقع أن يلتهم الفراعنة منتخب جنوب أفريقيا الضعيف بسهولة، فهل يفعلها الفراعنة، أم سيكون لمنتخب جنوب أفريقيا رأي أخر، هذا ما سنتعرف علية بعد قليل مع أولى مباريات الدور 16 من بطولة الأمم الأفريقية 2019.

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موعد وتوقيت مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا وجميع القنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة مصر ضد جنوب أفريقيا السبت 6 يوليو

21:00 مصر

22:00 مكة الحكم: إيريك أطوغو كاستان

مساعد: عيسى يايا

مساعد: ليونيل أندريانانتيناينا

حكم رابع: نيانت أليوم

المعلق: علي محمد علي Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد جنوب أفريقيا

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم مكتمل الصفوف فلا غيابات في المصري اليوم فلا يوجد غياب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وبذلك تكون جميع عناصر منتخب مصر متاحة أمام المدير الفني خافيير أجيري جاهزة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، ومن المتوقع أن يحافظ المدير الفني لمنخب مصر على نفس طريقة اللعب وكذلك تشكيلة الفريق الذي خاض بها منافسات دور المجموعات.

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي

خط وسط مدافع: محمد النني – طارق حامد

خط وسط مهاجم: محمود حسن تريزيجيه – عبدالله السعيد – محمد صلاح

رأ س حربة: مروان محسن

التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب إفريقيا ضد منتخب مصر

كذلك يخوض منتخب جنوب إفريقيا مباراته اليوم ضد منتخب مصر بدون غيابات سواء بسبب الإصابة، ولكنه سيفقد جهود ثيمبا زواني الجناح الأيسر ثيمبا زواني بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني ستيوارت باكستر بنفس طريقة لعبه بدور المجموعات، ويضع المدير الفني لجنوب أفريقيا آماله في الفوز على منتخب مصر على كلا من ليبو موثيبا وبيرسي تاو لقيادة هجوم الفريق أمام الفراعنة.

التشكيل | 4-4-2

حراسة المرمى: دارين كيت

خط الدفاع: سيفيسو هلانتي – بوهلي مخوانازي – ثولاني هلاتشوايا – ثامسانكا مكيزي

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو – بونجاني زونجو – هلومفو كيكانا – ثولاني سيريرو

خط الهجوم: ليبو موثيبا – بيرسي تاو

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