ماكس Star: رابط مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر لايف اونلاين MaX 1,2 يلا شوت بث مباشر...

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وأكد أندري أونانا حارس المنتخب الكاميروني أن منتخب نيجيريا بحالة فنية جيدة وهو ما يزيد اللقاء صعوبة لكنهم عازمون على تحقيق الفوز وتخطي عقبة النسور من أجل مواصلة مشوارهم في الاحتفاظ باللقب

نقدم لكم تشكيل المنتخب النيجيري الذي سيخوض لقاء اليوم: دانييل أكبيي، أولا آينا، ويليام إكونج، شيدوزي أوازيم، كينيث أوميريو، ويلفريد نديدي، بيتر إتيبو، أحمد موسى، أوديون إيجالو، أليكس إيوبي، موسيس سيمون